Польский премьер назвал «Северный поток – 2» очень опасным

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал об этом на пресс-конференции. Его речь приводит «Польское радио».

Он сказал, что Польша собирается увеличить перерабатывающие возможности своего терминала для газа.

По словам премьера, Польша и балтийские государства уверены, что «Северный поток – 2» очень опасен. В общем, целый ряд стран высказывается против проекта. Так украинский президент Петр Порошенко считает, что этот проект – попытка «российской экспансии».

Однако глава компании Uniper Клаус Шефер убежден, что этот проект поспособствует улучшению стабильности поставок газа в европейские страны.

В рамках проекта намерены построить две нити газопровода. Их мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Они будут располагаться от берега РФ через Балтийское море до Германии.