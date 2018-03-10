Все заложники погибли с захватившим их мужчиной в доме ветеранов в США

Такую информацию сообщил канал KTVU.

The Associated Press сообщило, что 9 марта вооруженный мужчина захватил дом ветеранов в Йонтвиле. Правоохранителей, прибывших на место, обстрелял злоумышленник. Никто не пострадал. К работе на месте происшествия подключился и спецназ.

Gunman in #YountvilleVeteransHome hostage situation is a veteran, recently kicked out of a Napa County-based program helping veterans reintegrate after combat per @BillDoddCA, photos by @kentphotos pic.twitter.com/UioL6DY7fq — Julie Johnson (@jjpressdem) 10 марта 2018 г.

Согласно Napa Valley Register, все трое заложников – женщины. Они являлись сотрудниками этого заведения. Сначала их держали в запертом помещении. Сотрудники полиции пытались всячески разузнать в каком они состоянии, но стрелок не шел на контакт. Затем стало известно, что заложники и стрелявший погибли.