Путин рассказал, как к нему относится Трамп

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью National Broadcasting Company.

Он сказал, что американский лидер Дональд Трамп – опытный человек и всегда относится к нынешним или потенциальным партнерам с уважением.

Путин подтвердил, что сам он не держит своей страницы в Twitter и сказал, что никогда не читал публикации Трампа в этой соцсети. В свою очередь, президент Соединенных Штатов каждый день общается с обществом через нее. Так он доносит до людей важную информацию, в частности, касательно каких-то решений в стране.

Трамп и Путин два раза встречались лично: летом и осенью прошлого года. Неоднократно они проводили телефонные переговоры.