Путин сказал, что никогда не читал публикации Трампа в Twitter

Президент РФ Владимир Путин сообщил об этом в интервью National Broadcasting Company.

Таким был его ответ на вопрос о том, читает ли он публикации американского лидера Дональда Трампа в этой социальной сети.

Путин подтвердил, что сам он не держит там своей страницы. Он сказал, что причиной тому служит то, что у него имеются иные способы выразить свои мысли и точку зрения. Глава РФ отметил, что Трамп, наверное, более современный.

Затем его спросили, считает ли он президента Соединенных Штатов более колоритным человеком. На это Путин ответил, что вполне возможно.

Трамп каждый день общается с обществом через Twitter. Так он доносит до него важную информацию, в том числе, касательно каких-либо решений в стране.