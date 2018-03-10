Австрийский журналист рассказал, как провести время в Москве гостям ЧМ-2018

Андре Баллин из Der Standard считает, что не следует пропускать Чемпионат мира, проходящий первый раз в России.

Он рассказал куда стоит пойти, чтобы хорошо провести время в российской столице. Жить журналист рекомендует около Китай-города. Он считает, что такое расположение наиболее удобное.

Главным местом для гостей Москвы он назвал смотровую площадку Останкинской телебашни.

Когда речь заходит об отдыхе, особое внимание уделяют еде. Баллин дал советы и тем, кто хочет готовить самостоятельно. Им он советует покупать ингредиенты для блюд на Даниловском рынке. Стоимость их не самая низкая, но там они смогут найти те продукты, которых нет в других местах.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года.