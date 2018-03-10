Трамп встретился с представителями игровой индустрии

Американский лидер Дональд Трамп посмотрел отрывки из некоторых популярных игр. Это видео опубликовали на канале Белого дома на YouTube.

Трамп посмотрел его, когда обсуждал с представителями игровой индустрии, как жестокость в видеоиграх влияет на молодое поколение. Представленный ролик показывал ту самую жестокость. К каким-то определенным решениям в этой сфере не пришли. В общем, введение каких-то ограничений или запретов вообще не намечалось. На встрече должны были обсудить более тщательную возрастную маркировку, а также принять меры, чтобы сделать видеоигры «более здоровыми» для людей.

Молодежь бурно отреагировала на видео. В комментариях под ним предлагали запретить и фильмы, потому что в них тоже хватает насилия.

Эту тему подняли из-за трагедии, произошедшей на школьном участке во Флориде. Вооруженный молодой человек застрелил 17 человек.

Позже Трамп сказал, что в этом могли сыграть роль современные компьютерные игры, потому что в них чрезмерно много жестокости.