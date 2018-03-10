Спикер парламента Эквадора покинул пост из-за обвинений

Речь идет о Хосе Серрано. Его обвиняли в заговоре против генпрокурора страны.

В прессе появлялись сообщения о том, что Серрано при личном разговоре с одним из скрывающихся от правосудия чиновников обсуждал возможность увольнения генерального прокурора Карлоса Манчено. Как одно из возможных средств для этого, он упоминал поддельные документы, говорилось в них.

На сессии парламента за отставку нынешнего спикера парламента проголосовало подавляющее большинство присутствующих.

Серрано считает свою отставку неконституционной. По его мнению, она даже нарушает права человека.

Он находился на посту с мая прошлого года. Тогда же первым заместителем председателя в первый раз избрали женщину Вивиану Бонилью. Это подтверждало обещания правящего альянса PAIS включать больше женщин в органы законодательной власти.