Стрелковая ассоциация США хочет отменить закон об оружии во Флориде

Национальная стрелковая ассоциация Соединенных Штатов подала в суд на власти Флориды.

Она обвиняет их в нарушении конституции, ведь те повысили до 21 года возрастную планку на покупку оружия. NRA требует признать недействительным закон, который 9 марта подписал губернатор Флориды Рик Скотт.

Помимо возраста, новый закон затронул и другие области. Он позволяет учителям носить оружие. Еще одно новшество: при его приобретении необходимо подождать трое суток. Это сделано для того, чтобы помешать тем, кто купил его со злости.

Ранее из-за стрельбы на школьном участке во Флориде, в США прошли митинги. Американцы просили защитить учебные заведения и ужесточить закон о продаже оружия. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагал вооружить учителей. В свете этих событий многие большие американские организации отказались сотрудничать с NRA, потому что та не собиралась ничего ужесточать. Это вызвало незамедлительную реакцию общества.

Накануне NRA подало иск против власти Калифорнии. Там тоже ввели ограничения на приобретение огнестрельного оружия.