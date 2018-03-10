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4:11   10 Марта 2018
Весь мир
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Россия против вмешательства в выборы в других странах, сообщил Путин

Россия против вмешательства в выборы в других странах, сообщил Путин

Так глава российского государства Владимир Путин сказал в интервью National Broadcasting Company.

Ведущая спросила о том, поощряет ли Российская Федерация действия, которые направлены на вмешательство в процессы политической сферы в других государствах. Путин ответил, что Россия такое не поддерживает и не поощряет, а также никому не приказывает совершать подобное. Он повторил, что люди, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в американские выборы, проходившие два года назад, вовсе не представители руководства России. 

Американский лидер Дональд Трамп и его помощники много раз заявляли, что с Россией их ничего не связывало. Об этом говорили и в России.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп может согласиться ответить на вопросы специального прокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера по теме «российского вмешательства», если тот ограничит срок расследования по этому делу.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #путин #политика #трамп #вмешательство
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