Руководителем федеральной полиции Канады станет женщина

Ее назначил местный премьер-министр Джастин Трюдо. Это первый подобный случай за историю страны.

Такую информацию сообщил канал Canadian Broadcasting Corporation. Новый руководитель – Бренда Лаки. Она вот уже 32 года добросовестно выполняет обязанности правоохранителя. Женщина служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, помогала обучать сотрудников полиции для миссии Организации Объединенных Наций на Гаити. Ее наградили медалью ООН за храбрость. Через месяц она займет новый для нее пост.

Ранее в экономической сфере страны появился еще один позитивный момент. Она может пополнить список стран, на которые не действуют новые американские пошлины на ввоз стали и алюминия. Ведутся переговоры по NAFTA. Если они закончатся успешно, Канаду и Мексику не коснутся повышенные пошлины.