Умер британский биолог и генетик Джон Салстон

Он также являлся лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Он умер, когда ему было 75 лет.

Такую информацию сообщил канал Sky News. Салстон учился в Кембриджском университете. Занимался научной деятельностью под руководством Сиднея Бреннера в лаборатории молекулярной биологии.

Он доказал, что определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности генома свободноживущей нематоды нужно, чтобы показать возможность значительных проектов по такому определению. Обнародовал подробное описание порядка деления эмбриональных клеток этого червя.

Он был членом Лондонского королевского общества по распространению знаний о природе – ведущего научного общества Британии.