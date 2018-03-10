Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

 Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы

Около половины билетов на ЧМ—2018 приобрели иностранцы
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
2:59   10 Марта 2018
Ближнее зарубежье
946

Белоруссия хочет повысить цены на топливо до российских

Белоруссия хочет повысить цены на топливо до российских

Госконцерн «Белнефтехим» сообщил об этом на своем официальном сайте.

Там написано, что цены станут меняться, следуя изменениям мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятия.

Для того, чтобы жители Белоруссии и дальше получали качественный бензин, дизельное топливо, нужно вывести прибыль в этой сфере до положительного значения и профинансировать завершение улучшения заводов. В связи с этим решились на очередное повышение цен.

На сегодняшний день, цены в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 7-10%, по дизельному топливу – на 6-8%. Эту разницу хотят выровнять. С субботы, 10 марта, в Белоруссии появятся новые цены.

За этот год такое происходит уже во второй раз. Первое повышение произошло в начале февраля. Тогда в концерне отметили, что цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси все еще самая низкая в Европе.

Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #белоруссия #бензин #топливо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7807
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
18687
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
33893
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1245
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса