Белоруссия хочет повысить цены на топливо до российских

Госконцерн «Белнефтехим» сообщил об этом на своем официальном сайте.

Там написано, что цены станут меняться, следуя изменениям мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятия.

Для того, чтобы жители Белоруссии и дальше получали качественный бензин, дизельное топливо, нужно вывести прибыль в этой сфере до положительного значения и профинансировать завершение улучшения заводов. В связи с этим решились на очередное повышение цен.

На сегодняшний день, цены в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 7-10%, по дизельному топливу – на 6-8%. Эту разницу хотят выровнять. С субботы, 10 марта, в Белоруссии появятся новые цены.

За этот год такое происходит уже во второй раз. Первое повышение произошло в начале февраля. Тогда в концерне отметили, что цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси все еще самая низкая в Европе.