Полиция пытается узнать, в каком состоянии находятся заложники в доме ветеранов в США

Представитель местной полиции Крис Чайлд сделал такое заявление.

Он рассказал, что заложников трое – это работники центра. Они заперты в помещении. Об их состоянии пока ничего не известно.

Не удается установить контакт со стрелком. Несколько раз сотрудники полиции пытались связаться с ним по его мобильному телефону. Ничего не получилось. Почему он напал на этот центр, также неизвестно.

Ранее сотрудники дорожной полиции сообщили в Twitter о том, что к зданию направился спецназ.

The Associated Press сообщило, что 9 марта мужчина взял захватил центр для ветеранов в Йонтвиле. К зданию запрещено приближаться. Его окружили правоохранители. По ним стреляли. Пострадавших нет.