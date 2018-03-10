Трамп встретится с Мюллером, если он ограничит срок расследования по РФ

Американский лидер Дональд Трамп может согласиться ответить на вопросы специального прокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера только при таком условии.

Так сказано в американском издании The Wall Street Journal. Юристы президента рассматривают несколько вариантов. Первый и главный: он может дать показания по расследованию надуманного российского вмешательства, если Мюллер назовет дату завершения хотя бы части расследования, которая связана с Трампом.

Две вероятные темы, которые спецпрокурор хотел бы поднять при личном разговоре, смещение с должности директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми и отставка Майкла Флинна – экс-помощника Трампа по национальной безопасности, сообщают адвокаты.

Ранее в этой же газете сообщалось, что президентские юристы анализируют ситуацию и думают над тем, как именно Трамп мог бы дать показания Мюллеру, если все-таки у них состоится разговор. Отмечалось, это могло бы произойти письменно или в короткой беседе с ограничениями.