Ракета-носитель «Союз» вывела четыре спутника на орбиту

Исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт сообщила такую информацию.

Она поздравила всех. Затем поблагодарила «Роскосмос» и ракетно-космический центр «Прогресс» за сотрудничество.

Запуск осуществили в пятницу, 9 марта, с космодрома в Куру. На сайте Arianespace велась прямую трансляцию.

Спутники серии O3b Medium Earth Orbit для оператора SES служат для телекоммуникаций. Данному оператору 32 года. Он второй глобальный спутниковый оператор. Его штаб-квартира расположена в Люксембурге. Он владеет группой из 55 геостационарных спутников. В их силах обслуживать 99% жителей Земли.

Подобные этим спутникам уже трижды выводили на орбиту «Союзами» с Куру.