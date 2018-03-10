Спецназ выехал в центр ветеранов в США, захваченный вооруженным мужчиной

Местная дорожная полиция сообщила об этом в Twitter.

The Associated Press сообщило, что 9 марта вооруженный мужчина взял в заложники троих в центре для ветеранов. Позднее сообщили о двух.

Сообщалось, что властям сообщили, что рядом со зданием находился мужчина в защитном жилете с оружием в руках. Информаторы рассказали, что позже услышали выстрелы.

Управление шерифа запретило приближаться к центру. Его окружили правоохранители. По ним стреляли. Никто не пострадал.

Napa Valley Register сообщает, что подозреваемого пару недель назад исключили из программы участников боевых действий с эмоциональными травмами.

Правительство Соединенных Штатов прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность в общественных местах. После трагедии, произошедшей в феврале, особое внимание уделяют школам.