Минторг США заявил об уменьшении объемов производства металлов для военных нужд

Газета The Wall Street Journal разместила статью с речью министра торговли Соединенных Штатов Уилбура Росса.

По его мнению, импортные сталь и алюминий стали причиной потери мощностей по выплавке металлов для нужд оборонной промышленности. Американские предприятия закрывались. Без работы остались свыше 50 тысяч человек.

Росс сказал, что в Соединенных Штатах на сегодняшний день есть только одно предприятие, выпускающее новейшие сплавы, которые затем применяют в обшивке военной техники. Он убежден, что несправедливые торговые практики со стороны таких государств, как Китай мешают порядку на мировом рынке. По этой причине министр считает правильным введение повышенных пошлин с американской стороны. Он уверен, что это поспособствует улучшению ситуации. Росс не считает, что так начнется торговая война.

Повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия начнут действовать с 23 марта. У Мексики и Канады есть шанс попасть в список тех стран, на которые они не распространятся.