Власти Флориды подписали закон об оружии после стрельбы в школе

Губернатор Флориды Рик Скотт 9 марта подписал принятый легислатурой штата закон, вводящий ограничения на ношение оружия.

Местные каналы вели трансляцию этого события. Скотт сказал, что ничего тяжелее, чем утешать родителя, который потерял своего ребенка, ему не приходилось.

Согласно подписанному закону, учителя и другие сотрудники школы могут носить оружие. Возраст покупки оружия теперь 21 год. Еще один из пунктов: при его покупке вводится период ожидания в трое суток, чтобы помешать тем, кто купил его в порыве злости.

Ранее из-за трагедии, произошедшей в школе во Флориде, по территории Соединенных Штатов прошли митинги. Местные жители просили защитить школы и ужесточить закон о продаже оружия. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп предложил вооружить учителей.