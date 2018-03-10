Вооруженный мужчина взял в заложники троих в центре для ветеранов в Калифорнии
Это случилось 9 марта в городе Йонтвил.
Такую информацию сообщает The Associated Press. Власти получили сообщение, что рядом с комплексом видели мужчину в защитном жилете. У него в руках заметили винтовку. Сообщавшие сказали, что позже слышали выстрелы.
Управление шерифа сделало публикацию на официальной странице в Twitter о том, что к центру запрещено подходить. Причины не названы.
Местные СМИ сообщают, что на данный момент правоохранители окружили здание.
На сегодняшний день, американская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность. После трагедии, произошедшей в феврале, особое внимание уделяют школам.