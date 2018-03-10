США ждут конкретные действия от Северной Кореи

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 9 марта сообщила, что встреча лидеров Соединенных Штатов и КНДР не состоится, пока американская сторона не увидит конкретных действий, направленных на денуклеаризацию.

Сандерс отметила, что США не уступали КНДР, а те, в свою очередь, дали обещание. Она заявила, что оказывать давление, вероятнее всего, наиболее эффективно. Американская сторона ждет сдвигов в плане отказа от ракетно-ядерной программы.

Пресс-секретарь также повторила, что пока еще неизвестно где и когда могла бы пройти встреча двух лидеров.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на встречу с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северокорейская сторона пообещала не проводить ракетно-ядерные испытания.