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0:01   10 Марта 2018
Весь мир
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США ждут конкретные действия от Северной Кореи

США ждут конкретные действия от Северной Кореи

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 9 марта сообщила, что встреча лидеров Соединенных Штатов и КНДР не состоится, пока американская сторона не увидит конкретных действий, направленных на денуклеаризацию.

Сандерс отметила, что США не уступали КНДР, а те, в свою очередь, дали обещание. Она заявила, что оказывать давление, вероятнее всего, наиболее эффективно. Американская сторона ждет сдвигов в плане отказа от ракетно-ядерной программы.

Пресс-секретарь также повторила, что пока еще неизвестно где и когда могла бы пройти встреча двух лидеров. 

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на встречу с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северокорейская сторона пообещала не проводить ракетно-ядерные испытания.   

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #ким чен ын #белый дом #северная корея #денуклеаризация
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