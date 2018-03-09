Загорелся склад на площади 2000 квадратных метров в Екатеринбурге
ГУ МЧС по Свердловской области сообщило информацию о происходящем.
19 пожарных машин, 52 человека тушили крупный пожар. Там находился передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн. Пострадал ли кто-либо в результате происходящего – неизвестно.
Пожар на Бисертской, 132. . https://t.co/2zlGf6cIlL pic.twitter.com/VmDnhX6x02— INBURG Екатеринбург (@inburgru) 9 марта 2018 г.
Около двух часов специалисты потратили на устранение огня. Он распространился на площади двух тысяч квадратных метров, сообщает ведомство. Находящееся рядом здание сумели защитить от пламени. Сейчас пожар локализован.
Специалисты выясняют причину возгорания.