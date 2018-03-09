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23:28   9 Марта 2018
Весь мир
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США просят Россию выслать финансовых и торговых представителей Северной Кореи

США просят Россию выслать финансовых и торговых представителей Северной Кореи

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финразведке Соединенных Штатов Сигал Манделкер сказала об этом во время выступления в американской столице.

Этот призыв связан с резолюцией СБ ООН. Среди последних ограничений для Северной Кореи находилось, предписывающее высылать на родину северокорейских трудовых мигрантов. Сделать это необходимо всем странам не позднее, чем до конца 2019 года. Эти изменения в списке ограничений вызвало проведение в ноябре прошлого года испытания северокорейской баллистической ракеты типа «Хвасон-15». 

Осенью прошлого года глава России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению этой резолюции. Он также остановил научно-техническое сотрудничество между двумя государствами.

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #путин #кндр #оон
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