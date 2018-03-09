Президент Франции уверен, что от новых американских пошлин проиграют все страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон обеспокоен новыми американскими пошлинами на ввоз стали и алюминия.

В разговоре с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом он сказал, что от таких ограничений проиграют все государства, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

По мнению Макрона, страны соблюдали договоренности по международной торговле. Он считает, что американская сторона провоцирует торговую войну.

Повышенные пошлины начнут действовать с 23 марта. У Мексики и Канады есть шанс попасть в список тех стран, на которые они не распространятся.

Трамп уверен, что американскую промышленность опустошили агрессивные способы ведения внешней торговли, практикуемые другими государствами.