Около 60 автомобилей столкнулись в американском штате Мичиган из-за непогоды
До 60 транспортных средств столкнулись на дорогах в американском штате Мичиган из-за обильного снегопада.
Об этом в пятницу сообщил телевизионный канал Fox2Detroit со ссылкой на местную полицию. Согласно информации властей штата, в результате аварии есть пострадавшие, но полученные в ДТП травмы не угрожают их жизни. Три человека были доставлены в медучреждения. Отмечается, что среди столкнувшихся автомобилей большое число фур.
Причиной аварий оказался сильный снегопад, который значительно снизил видимость на дороге.