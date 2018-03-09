По гуманитарному коридору Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия

Глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал об этом.

Согласно его данным, боевики вышли без провокаций, воспользовавшись гуманитарным коридором. Их отправят в Идлиб. Продолжают переговоры по выводу других боевиков.

Он также сообщил, что все еще продолжаются обстрелы. Их количество все меньше, но за минувшие сутки никто из мирных жителей не смог выйти. Ситуацию пытаются нормализовать.

ООН направила грузовики с гумпомощью в Восточную Гуту. Их должны были разгрузить 5 марта, однако из-за осложнившейся ситуации разгрузку завершили сегодня. Нуждающиеся получили медикаменты и разные продукты.