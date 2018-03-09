Минфин США пообещал продолжить «давление» на РФ
Министерство финансов США собирается продолжить политику санкционного давления на Российскую Федерацию.
Об этом сообщила заместитель главы американского ведомства Сигал Манделкер в ходе выступления в Атлантическом совете.
«Мы сконцентрированы на оказании давления на Россию», — заявила Манделкер, которая курирует в Минфине противодействие терроризму и финансовую разведку.
Согласно ее данным, позиция ведомства в этом вопросе основывается на ситуации на Украине, политике РФ в отношении принадлежности Крыма, а также «вмешательстве» российской стороны в выборы в США.