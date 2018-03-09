Сирийские боевики обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте

Глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил об этом.

Вот уже вторые сутки функционирует временный коридор Джисрейн – Млеха. Там находятся врачи, чтобы в случае необходимость оказать помощь мирным жителям.

У н. п. Мухаям Аль-Вафедин все еще продолжаются обстрелы. Количество нарушений режима прекращения огня уменьшается, однако за минувший день никто так и не смог выйти. Евтушенко рассказал, что жители в отчаянии. Они готовы прорываться из зоны деэскалации. Складывается непростая ситуация. Ее пытаются нормализовать.

Почти полсотни грузовиков гумпомощи, направленные ООН, для Восточной Гуты, которые должны были разгрузить 5 марта, окончательно разгрузили сегодня. Там находились лекарства и разные продукты.