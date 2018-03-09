На северо-востоке США из-за снегопада без электричества остались полмиллиона домов

Количество остающихся без энергоснабжения из-за непогоды в нескольких штатах на востоке США и на острове Пуэрто-Рико домов за сутки сократилось с почти одного миллиона до полумиллиона.

Об этом сообщает в пятницу специализированный портал Poweroutage.us. Согласно его данным, в штате Массачусетс без электричества к настоящему моменту остаются почти 162 тысяч домов, на острове Пуэрто-Рико — 139 тысяч, в штате Нью Джерси — 114 тысяч, штате Коннектикут - 55 тысяч, а в Нью-Йорке - 38 тысяч.

Статистика гласит, что наиболее медленно работы по восстановлению электроснабжения сейчас идут на острове Пуэрто-Рико, который еще не до конца оправился от последствий урагана «Мария», ощутимо разрушившего местную инфраструктуру.