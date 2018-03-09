Фургон с 22 нелегальными мигрантами задержали около Праги

Сотрудники местной полиции задержали его 9 марта.

Представитель полиции Ярослав Ибегей рассказал детали произошедшего.

Среди мигрантов находились представители Ирака, Сирии и Турции. Фургон ехал в Германию. Помимо взрослых, там ехали четыре ребенка. Там также находилась женщина, которая должна была родить ребенка. Правоохранители вызвали ей врачей.

Трое человек, которые организовали переправу этих людей, в скором времени предстанут перед судом. Сообщается, что это граждане Турции. Им грозит около восьми лет тюремного заключения.

Ранее премьер-министр республики Андрей Бабиш сказал, что там больше не примут ни одного мигранта.