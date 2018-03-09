Генсек ООН приветствовал решение о проведении переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Генсекретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сделал это 9 марта. Он считает такое решение мудрым.

Его представитель Стефан Дюжаррик рассказал, что организация поддерживает мирное урегулирование ядерно-ракетной проблемы Корейского полуострова. Он отметил, что большую роль в продвижении ее решения сыграл визит в Северную Корею заместителя генсекретаря организации Джеффри Фелтмана.

Американский лидер Дональд Трамп согласился встретиться с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча должна состоятся в марте или следующем месяце. На сегодняшний день еще выдвинули необходимых условий для их проведения. Над этим работают. Северокорейская сторона дала обещание воздержаться от ракетно-ядерных испытаний.