Министр торговли США считает, что пошлины на сталь не приведут к торговой войне

Американский министр торговли Уилбур Росс высказал такое мнение. Его распространило 9 марта министерство торговли.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия. Действовать они начнут с 23 марта. Он заявил, что если кто-то не желает платить эти налоги, то им следует перенести свой завод в США. По мнению Трампа, промышленность Соединенных Штатов опустошили агрессивные способы ведения внешней торговли, практикуемые другими государствами.

Росс рассказал, что американская сторона старалась сотрудничать с остальными для решения проблемы. Ничего не вышло из-за того, что некоторые механизмы, как Глобальный форум по стали, не смогли достичь своих целей, потому что ряд государств не стал придерживаться даже базовых соглашений.

На данный момент, для Мексики и Канады пошлины не введены. С ними начаты переговоры по НАФТА. Если они пройдут успешно, пошлины на сталь и алюминий для них отменят.