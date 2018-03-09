Совфед ответил на заявления Вашингтона о возможности «уничтожения России»
Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников с иронией отреагировал на заявления представителя Пентагона о возможности «уничтожить Россию».
Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатоы генерал Джон Хайтен обещал, что американские подлодки могут «уничтожить» Россию, если США пойдут таким путем.
Эксперты во всем мире сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые продемонстрировал глава РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию, на сегодняшний день нет. Слова Серебренникова приводит РИА Новости.