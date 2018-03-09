Российская ракета-носитель «Союз» с четырьмя спутниками стартовала 9 марта

Ракету запустили с космодрома в Куру.

На официальном сайте Arianespace вели прямую трансляцию этого события.

Спутники, которые должны попасть на орбиту, отвечают за телекоммуникации. Это представители серии O3b MEO для оператора SES. Сейчас это второй глобальный спутниковый оператор. Ему уже 32 года. Его основой являются: SES ASTRA и SES World Skies. Компания владеет контрольными пакетами акций в канадской компании Ciel (большей частью) и мексиканской компании Quetzsat.

Thales Alenia Space – создатель отправленных 9 марта спутников. Подобные им уже трижды выводили на орбиту «Союзами» с Куру: пять лет назад и дважды четыре года назад.