Источник рассказал подробности стрельбы в Дагестане

Работник патрульно-постовой службы полиции убил бойца Росгвардии и еще одного человека во время бытового конфликта в Дагестане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее стало известно, что житель Каякентского района Дагестана убил из огнестрельного оружия двух бойцов Росгвардии. Злоумышленник был задержан. Стрелявший безуспешно пытался скрыться с места преступления. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

В МВД также подтвердили факт перестрелки.