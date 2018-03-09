Захарченко назвал сценарий СБУ о подготовке терактов «дешевым американским боевиком»

Сценарий СБУ о планах переворота в Киеве напоминают дешевый американский боевик, заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

Ранее стало известно, что СБУ обвинила руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

На своем официальном сайте Захарченко подчеркнул, что когда-то встречался с Рубаном, но только по поводу обмена пленными. Сценарий переворота, о котором говорит СБУ, напоминает сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира, добавил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко и глава СБУ провели встречу, на которой обсуждалось задержание Рубана. Украинский лидер подчеркнул, что это дело будет находиться на личном контроле у Василия Грицака.