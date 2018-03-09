ЕC не оставит без ответа повышение пошлин США, считают в Совфеде

Решение американского лидера Дональда Трампа повысить пошлины на импорт стали в США на 25% и алюминия — на 10%, не останется без ответа мирового сообщества.

Об этом заявил РИА Новости в пятницу заместитель главы экономического комитета Совета федерации Сергей Шатиров. Он отметил, что решение Вашингтона является лишним свидетельством того, как ведет себя Запад и его «старший партнер и управляющий — США».

Сенатор также заметил, что все находятся в рамках ВТО, а в организации имеются определенные правила и по заградительным пошлинам.