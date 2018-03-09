Глава МЧС поручил создать пункты обогрева на дорогах Сахалина из-за циклона
Глава МЧС Владимир Пучков распорядился открыть на дорогах Сахалинской области мобильные пункты обогрева из-за циклона.
Поручение он дал при проведении оперативного селекторного совещания. По его словам, мобильные пункты обогрева и технической поддержки должны быть развернуты на дорогах федерального, регионального и местного значения везде, где в этом имеется необходимость.
Министр также дал распоряжение расчистить дороги до каждого населенного пункта в этом регионе и подключить космический мониторинг для оперативной обработки данных с мест событий.
В Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном, который принесет обильные осадки.
Островные спасатели призывают жителей девяти районов Сахалинской области отложить выезд за пределы населённых пунктов Подробнее: https://t.co/3v4Z7PyOCW#МЧС #Сахалин pic.twitter.com/fBuUkuQF3I— МЧС_Сахалин (@MCHS_Sakhalin) March 8, 2018