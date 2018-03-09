Госдеп сообщил о «сильном желании» Ким Чен Ына начать переговоры с Трампом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил о том, что глава КНДР Ким Чен Ын не просто готов, а «испытывает сильное желание» приступить к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я считаю, что это было самым прогрессивным сообщением из того, что мы слышали, — по поводу не просто готовности Ким Чен Ына, а его большого желания провести переговоры», — приводит в пятницу слова Тиллерсона госдепартамент.

Ранее лидер США принял предложение Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна пройти до мая текущего года. В Белом доме отметили, что время и место проведения переговоров лидеров двух стран будут согласованы позже.