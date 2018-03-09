Выжившему в стрельбе во Флориде школьнику угрожают в соцсетях

Ранее школьник поддержал введение контроля над торговлей оружием после бойни, устроенной в школе во Флориде.

Об этом пишет The Associated Press. Мать учащегося в этой школе 17-летнего Дэвида Хогга сообщила ФБР о том, что членам ее семьи угрожают в Facebook. Она отметила, что воспринимает угрозы всерьез. В феврале она обращалась в органы с аналогичной жалобой, после чего к ее дому был приставлен патруль.

Ранее СМИ сообщали, что Дэвид Хогг призывал туристов отказаться от поездок во Флориду до тех пор, пока не изменится политика, регулирующая торговлю оружия в штате.

Трагедия в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде произошла 14 февраля. В результате стрельбы 19-летнего Николаса Круза погибли 17 человек, еще 15 были ранены.