Putin Team споет свой гимн 11 марта в парке Горького
В Москве в Парке Горького состоится торжественное мероприятие движения Putin Team.
Соответствующее сообщение появилось в пятницу в официальном Telegram-канале «Команды Путина». Мероприятие начнется 11 марта в 18:00 и продлится один час.
Ожидается, что гости смогут увидеть видеообращение основателя движения Putin Team Александра Овечкина, приветствие хэдлайнеров, поучаствовать в танцевальном марафоне и флешмобе. Кроме того, в этот вечер пройдет видеопризентация гимна движения.