Миллиард евро осядет на счетах фигурантов украинского списка Forbes?

Еврокомиссия уверена, что Украина идет правильным путем реформ. Но эксперты сомневаются, что очередной транш поможет экономике государства.

В рамках программы макрофинансовой помощи для экономической стабилизации и структурных реформ Еврокомиссия решила выделить Украине миллиард евро. Теперь окончательное слово за Советом ЕС и Европарламентом.

Президент Петр Порошенко написал в Twitter, что приветствует такое решение:

«Это является важным элементом пакета моих последних договоренностей с лидерами Евросоюза об углублении отношений между Украиной и ЕС».

Речь идет о прямых переговорах между Порошенко и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером. Брюссель подчеркивает, что все транши в контексте программы помощи Киеву идут по мере реализации реформ. ЕК признает успехи украинского руководства, однако требует больших усилий в борьбе с коррупцией и создании рабочих мест.

Начинать преобразования в украинском государстве, по мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, необходимо с реформации правительства.

«Украине также нужно реформировать транспортные сети, вкладывать в развитие производства, потому что украинская промышленность в Европе никому даром не нужна. У них своей промышленности больше, чем нужно. Что можно будет сделать на эти деньги? Евросоюз не выделят средства просто так, а исключительно с условиями использования. Поэтому все это, скорее всего, пойдет на реформу госаппарата, реформу вооруженных сил и прочих важных, но не первичных направлений», - говорит он.

Миллиард евро не поможет экономике Украины. Очередной транш постигнет судьба предыдущих, в том числе помощи по линии МВФ, а именно осядет на банковских счетах ограниченного числа украинских граждан, полагает независимый аналитик и политолог Александр Асафов.

«Транш послужит лишь увеличению украинского списка Forbes и благосостоянию людей, принадлежащих к высшим эшелонам власти, включая президента», - поделился мнением эксперт.

Как напоминает ЕК в пресс-релизе, с начала 2014 года Евросоюз выделил на украинские реформы 12,8 миллиарда евро. В том числе 2,8 миллиарда евро на макрофинансовые программы.