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19:39   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Миллиард евро осядет на счетах фигурантов украинского списка Forbes?

Миллиард евро осядет на счетах фигурантов украинского списка Forbes?

Еврокомиссия уверена, что Украина идет правильным путем реформ. Но эксперты сомневаются, что очередной транш поможет экономике государства.

В рамках программы макрофинансовой помощи для экономической стабилизации и структурных реформ Еврокомиссия решила выделить Украине миллиард евро. Теперь окончательное слово за Советом ЕС и Европарламентом.

Президент Петр Порошенко написал в Twitter, что приветствует такое решение:

«Это является важным элементом пакета моих последних договоренностей с лидерами Евросоюза об углублении отношений между Украиной и ЕС».

Речь идет о прямых переговорах между Порошенко и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером. Брюссель подчеркивает, что все транши в контексте программы помощи Киеву идут по мере реализации реформ. ЕК признает успехи украинского руководства, однако требует больших усилий в борьбе с коррупцией и создании рабочих мест.

Миллиард евро осядет на счетах фигурантов украинского списка Forbes?

Начинать преобразования в украинском государстве, по мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, необходимо с реформации правительства.

«Украине также нужно реформировать транспортные сети, вкладывать в развитие производства, потому что украинская промышленность в Европе никому даром не нужна. У них своей промышленности больше, чем нужно. Что можно будет сделать на эти деньги? Евросоюз не выделят средства просто так, а исключительно с условиями использования. Поэтому все это, скорее всего, пойдет на реформу госаппарата, реформу вооруженных сил и прочих важных, но не первичных направлений», - говорит он.

Миллиард евро осядет на счетах фигурантов украинского списка Forbes?

Миллиард евро не поможет экономике Украины. Очередной транш постигнет судьба предыдущих, в том числе помощи по линии МВФ, а именно осядет на банковских счетах ограниченного числа украинских граждан, полагает независимый аналитик и политолог Александр Асафов.

«Транш послужит лишь увеличению украинского списка Forbes и благосостоянию людей, принадлежащих к высшим эшелонам власти, включая президента», - поделился мнением эксперт.

Как напоминает ЕК в пресс-релизе, с начала 2014 года Евросоюз выделил на украинские реформы 12,8 миллиарда евро. В том числе 2,8 миллиарда евро на макрофинансовые программы.

 

 

Автор: Григорий Рощин
#порошенко #украина #еврокомиссия #мвф #реформы #транш
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