Латвия, Литва и Эстония поддержат Польшу в споре с ЕС о судебной реформе

Прибалтийские страны поддержат Варшаву в споре с ЕС из-за польской судебной реформы, сообщили на пресс-конференции главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии.

Исполнительная коллегия Евросоюза полагает, что принятые польскими властями в рамках судебной реформы законы нарушают принципы верховенства права и дают политической власти инструменты контроля над судебной. Варшава получила от ЕК соответствующие рекомендации.

Глава литовского правительства Саулюс Сквернялис подчеркнул, что понимает стремление польской стороны реализовать судебную реформу. Он также призвал поддержать Польшу премьер-министров Эстонии и Латвии, на что те ответили положительно.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поблагодарил страны за такую позицию и выразил надежду на то, что вскоре им удастся убедить партнеров в Европейском союзе в осуществимости их реформы.