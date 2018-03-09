Опубликовано видео момента взрыва во время теракта в лондонском метро

В интернете появились кадры, на которых запечатлен момент совершения теракта в метро Лондона в сентябре 2017 года.

На кадрах можно отчетливо увидеть момент взрыва на станции Parsons Green. Камера видеонаблюдения запечатлела, как переполненный людьми вагон заполняет пламя.

Террористический акт был совершен 15 сентября минувшего года. В результате пострадали 30 человек. Ответственность на себя взяли члены запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства».