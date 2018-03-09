«Похищенного» в Волгограде мужчину прокатили в багажнике друзья

Следователи нашли мужчину, который был якобы похищен под Волгоградом.

Он опроверг сведения о своем похищении, рассказала пресс-служба СУ СК РФ по области. Следствие опросило двух мужчин и женщину, которые якобы похитили 45-летнего мужчину. Как оказалось, компания отмечала 8 марта, после чего друзья решили отвезти своего выпившего друга домой на недавно приобретенной машине Porsche Cayenne.

Из-за опасений, что у мужчины может начаться рвота, они решили с обоюдного согласия прокатить его в багажнике. Мужчина подчеркнул, что не имеет к друзьям никаких претензий.

Ранее СМИ сообщили, что накануне вечером неизвестные в Камышине избили и положили в багажник машины мужчину, после чего скрылись. Об «инциденте» полицию уведомил местный житель, ставший очевидцем.