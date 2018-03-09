Госдеп США заявил, что закон о санкциях лишь укрепил сотрудничество США и Европы

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) не помешал, а, наоборот, укрепил сотрудничество Соединенных Штатов и стран Европы.

Об этом в пятницу в ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете заявил первый заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента США Дэвид Тесслер.

Тесслер также подчеркнул, что работа с европейскими государствами до сих пор проходила весьма плотно, особенно осенью 2017 года, когда американское внешнеполитическое ведомство обнародовало перечень российских компаний и ведомств из оборонной и разведывательной сферы, сотрудничество с которыми может повлечь за собой применение рестрикций со стороны властей США.