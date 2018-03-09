Два человека стали жертвами взрыва гранаты в Донецке

Жертвами взрыва в Донецке стали два человека, еще шестеро получили ранения, проинформировал представитель администрации Кировского района Донецка.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются. Об этом пишут РИА Новости. В Министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ситуацию пока не прокомментировали.

В понедельник сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек.