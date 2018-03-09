Трамп назвал возможный диалог США с КНДР выгодным для всех сторон

Глава США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что его диалог с Ким Чен Ыном будет в интересах всех сторон.

Телефонный разговор состоялся 9 марта по инициативе Америки, проинформировали на Центральном телевидении Китая. В ходе беседы Трамп заявил, что в последнее время замечает позитивные сдвиги вокруг ядерной проблематики Корейского полуострова.

КНДР своим желанием диалога с США показала свой позитивный подход, подчеркнул Трамп. Президент США также выразил надежду на решение проблемы Корейского полуострова мирным путем.