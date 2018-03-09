Член Центризбиркома РФ Шапиев обсудил работу с избирателями-инвалидами в Ленобласти

Член Центризбиркома России Сиябшах Шапиев посетил Ленинградскую область, где провел встречу с губернатором Александром Дрозденко.

В ходе встречи он отметил, что избирательные комиссии региона и администрации муниципальных образований вместе с миграционной службой, органами ЗАГС, военкоматами, УФСИН во время избирательной кампании по выборам главы государства, которые намечены на 18 марта, провели большую работу по уточнению списков избирателей в Ленобласти. Слова Шапиева приводит в пятницу ЦИК РФ.

Отмечается, что также была проведена встреча с уполномоченным по правам человека в области Сергеем Шабановым. Она была посвящена соблюдению избирательных прав граждан.

Шапиев подчеркнул, что в данном регионе в настоящее время идет активная работа с избирателями с ограниченными возможностями здоровья. По его данным, к сегодняшнему дню членами местных УИК были опрошены свыше 72 тысяч таких избирателей, а из них более 14 тысяч (19% от общего количества избирателей с ограниченными физическими возможностями в области) изъявили желание проголосовать 18 марта на дому. Кроме того, 48% избирателей-инвалидов решили явиться на избирательные участки самостоятельно, для чего создаются необходимые условия.