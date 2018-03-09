Пенс: США не делали уступок КНДР ради переговоров

США не шли на уступки Северной Корее и не намерены отменять санкционный режим до тех пор, пока Пхеньян не сделает шаги по прекращению ядерной программы.

Такое заявление сделал американский вице-президент Майк Пенс. Он отметил, что желание КНДР встретиться с США говорит о том, что стратегия Трампа по изолированию режима Ким Чен Ына эффективна.

Американский лидер Дональд Трамп положительно ответил на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться лично. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила информацию о согласии Трампа на встречу с Ким Чен Ыном. Провести встречу хотят не позднее мая.