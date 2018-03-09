Украинские депутаты попытались бросить «коктейль Молотова» в коммунальщиков

В Киеве депутат Верховной рады Юрий Левченко и депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк попытались бросить бутылку с горючей смесью в сотрудников местных коммунальных служб.

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева в четверг.

Рядом с гаражным кооператива в украинской столице произошел конфликт, когда коммунальщики проводили демонтаж гаражей. В результате началась потасовка, которую прекратили полицейские. После этого парламентарии покинули место инцидента.

С заявлением об избиении, как отмечают правоохранители, они не обращались. Сообщений от медиков также не поступало.